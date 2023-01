Auf dem Schulweg schnell noch in die Kirche: Bischof Bertram Meier verrät Privates

Bischof Bertram Meier spricht in Kempten launig über seinen persönlichen Werdegang. Wie die Kirche seiner Meinung nach die Menschen wieder erreichen könnte.

16.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„Ich wünsche Ihnen, dass Sie als Brief Christi gelesen werden“, gab Bischof Dr. Bertram Meier der Gemeinde von St. Anton in Kempten als Botschaft mit auf den Weg. Der Augsburger Oberhirte tauschte sich im Rahmen des „Highlight-Sonntag“ (wir berichteten) im Antoniushaus mit einer großen Zahl Gläubiger aus.

Am „Highlight-Sunday“ laden seit Herbst 2020 junge Pfarrmitglieder jeden dritten Sonntag im Monat unter dem Motto ein „Komm vorbei und erlebe Pfarrei neu“. Diesmal bat Moderator Alexander Uphaus Bischof Bertram Meier zum Gespräch. „Hier wird das Sonntagsgebot nicht nur als Pflicht, sondern als Freude angesehen, gemeinsam den Herrn zu feiern, zu loben und zu preisen sowie Zeugnisse zu hören“, betonte der Bischof eingangs anerkennend und begrüßte viele Anwesende aus dem gesamten Allgäu.

Bischof Bertram Meier erzählte beim "Highlight-Sonntag" in St. Anton in Kempten Privates

Mit launigen Worten beschrieb er seinen Werdegang. Er und seine Schwester seien in einer konfessionell gemischten Familie großgeworden – der Vater war evangelischer Lektor, die Mutter Katholikin. „Ich habe gläubige Eltern erlebt, keine frömmelnden.“ Das Elternhaus sei der Mutterboden für seine Berufung gewesen, es habe ihm „Rückenwind“ gegeben. Schon als Kind habe er Gott nahe sein wollen, kurze Besuche in der Kirche auf dem Schulweg waren häufig, berichtete Meier. So seien ihm stets liturgische Dienste in der Jugend wichtiger gewesen als Sport oder Musik.

Bischof Bertram Meier spricht beim "Highlight-Sonntag" in Kempten von "Waffen des Friedens"

Auf die Frage, welche Botschaft er den Gläubigen mitgeben könne, sprang der Bischof gedanklich zu seiner Priesterweihe im Jahr 1985. Sein Primizspruch stamme aus dem Korintherbrief: „Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi…“ (2. Kor 3,3). „Sie senden sich nicht selbst, Gott schaut schon, wo Sie ankommen sollen“, griff der Bischof dieses Bild auf. Er wünschte der Pfarrgemeinde unter anderem, dass jeder Einzelne ein Brief Christi sein möge.

In seiner Predigt während des Gottesdienstes ging Meier auf das Tagesevangelium nach Johannes 1,29 - 34 ein („Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt“). Der Erlöser der Welt werde als Lamm dargestellt, dem Gott die „Waffen des Friedens“ gegeben habe: Geduld, Demut und Hingabe. In der Wehrlosigkeit des Lammes liege dessen Stärke, betonte der Bischof. Wolle die Kirche die Menschen wieder erreichen, müsse sie heruntersteigen vom hohen Ross und zu ihnen gehen.

Meier bat die Gläubigen, sich auch an die Seelsorger zu wenden und ihnen die Botschaft des Johannes zu deuten. „Wie steht es mit eurer Beziehungsfähigkeit, mit eurer Liebesfähigkeit?“ Wie sieht es bei ihnen mit Demut, Geduld und Hingabe aus? Er würde sich freuen, wenn in der Gemeinde alle Gruppen mehr über diese Themen ins Gespräch kämen.

