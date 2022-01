Auf dem Weg zur Dekanin: Pfarrerin Jutta Holzheuer verlässt Kempten

Holzheuer war als Hochschulseelsorgerin und Pfarrerin für Öffentlichkeitsarbeit beliebt. Nun wurde sie mit einem Gottesdienst in Kempten verabschiedet.

Beschwingt ein letzter Gruß in Richtung St.-Mang-Kirche, denn jetzt geht es mit dynamischen, entschlossenen Schritten Richtung Rothenburg ob der Tauber: So zeigte sich Pfarrerin und stellvertretende Dekanin Jutta Holzheuer in der gezeichneten Einladung zu ihrem Abschiedsgottesdienst. Und dieses Bild trifft auch auf das wirkliche Leben zu. Knapp zwei Jahrzehnte wirkte die 58-Jährige in Kempten. Jetzt zieht es sie als Dekanin an die Tauber.

Holzheuer tritt in Rothenburg ob der Tauber die Stelle als Dekanin sowie als Pfarrerin in St. Jakob an. Mit einer Träne im Knopfloch, aber viel Dankbarkeit für die Zeit in Kempten verabschiedete sie sich. „Kempten und Rothenburg sind fast Zwillingsstädte“, sagte sie und lächelte. „In jedem Gottesdienst in der St.-Jakob-Kirche wird Kempten, wird die St.-Mang-Kirche mit ihrem Altar präsent sein, aufgrund der Ähnlichkeit der beiden Holzaltäre.“

Pilgern liegt Jutta Holzheuer im Blut: Umzug nach Rothenburg ist der 13.

Das Wandern beziehungsweise das Pilgern liegt Jutta Holzheuer im Blut: Der Umzug nach Rothenburg ist ihr 13.. So bemerkte sie auch bei der Begrüßung mit einem Schmunzeln: „Leicht abgewandelt passt das Lied ,Das Wandern ist des Pfarrers Lust' perfekt zu mit.“ Im Wandern sieht Holzheuer auch ein Grundkennzeichen des Glaubens: Jesus sei schon mit seinen Aposteln gewandert. Und ohne die Wandermönche wäre das Christentum nicht nach Europa gekommen. „Früher ging das alles zu Fuß, heute versucht man durch die unterschiedlichen ,Sozialräume’ zu wandern.“ Wandern sei auch manchmal anstrengend, blieb die zweifache Mutter in der Symbolik, und auch manchmal Kopfsache. (Lesen Sie auch: Windkraft in Kempten und im Oberallgäu: Das sagen Abgeordnete zu Plänen)

Alle ihre Lebenswege führten Jutta Holzheuer an ein Gewässer. Geboren in Hof an der Saale, hatte sie Stationen am Bodensee, am Lech, an der Regnitz, am Main - und zuletzt seit 2002 an der Iller. Von 1883 bis 1989 studierte sie evangelische Theologie in Neuendettelsau, Tübingen und Erlangen. Nach der Vikariatszeit im oberfränkischen Streitau wurde sie 1993 in Bamberg ordiniert.

Verlässliche Stellvertreterin von Dekan Jörg Dittmar

Seit Mitte vergangenen Jahres weiß die Pfarrerin, dass sie ab Februar ihre Zelte in Rothenburg ob der Tauber aufschlagen wird. Ihre vielen Engagements, Schulungen, Weiterbildungen und letztlich auch die „Praxis“ in Kempten haben der sympathischen, offenen, sensiblen und wissenshungrigen 58-jährigen diese Türe geöffnet. Ann-Kathrin Ulreich, Präsidin der Dekanatssynode, meinte, das sei von Rothenburg eine weise Entscheidung gewesen.

Dekan Jörg Dittmar lobte die stete Verlässlichkeit seiner Stellvertreterin, ihre Lebenserfahrung und ihre teils kritischen Innen- und Außenansichten der Kirche. „Sie war mir eine wichtige Weggefährtin.“ Als Pfarrerin für Öffentlichkeits-arbeit im Dekanatsbezirk hat Holzheuer viel im Hintergrund gearbeitet, „gefühlte“ Millionen Flyer, Plakate und vieles mehr entworfen. Oft habe sie ihn, Dittmar, aus der Medienlandschaft herausgehalten oder Turbulenzen abgefangen.

Gemeindeblatt neu aufgesetzt und Theaterstücke geschrieben

Auf sie gehe das evangelische Zeitgespräch zurück, das neue „ev 5“ – das gemeinsame Gemeindeblatt aller Kemptener Kirchengemeinden – sowie die „perfekt gestaltete Webseite des Dekanats“, sagte Dittmar. Die ökumenische Nacht der Kirchen habe Holzheuer organisiert, ebenso die Termine im Luther-Jahr. Dabei hatte sie noch Zeit und Muße, zwei Theaterstücke zu schreiben, erinnerte der Dekan: „Der Mond ist aufgegangen“ und „Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf“.

Ihr offenes Ohr und ihr offenes Herz würdigten Präside Hans Ehrenfeld und Präsidin Ann-Kathrin Ulreich. „Sie haben uns auf achtsame Weise begleitet.“ Ihrem Wunsch nach einer Kuh-Schelle kamen Pfarrerin Barbara Röhm und Pfarrer Martin Strauß vom Pfarrkapitel im evangelischen Dekanat nach. „Man kann auch sagen, das Pilgern ist der Jutta Lust“, sagte Röhm. Gemeinsam hatten sie die Pilgerbegleitung absolviert. Und der Jakobsweg hatte beide durch Rothenburg geführt. „Der Kreis schließt sich.“

