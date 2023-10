Auf den Spuren der "Schratten" im Allgäu und in Niederösterreich

Das Oberallgäuer Schrattenbach hat einen Namensvetter in Niederösterreich: Doch das ist im Gegensatz mit etwa 400 Einwohnern eine eigenständige Gemeinde.

07.10.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Mit dem Wohnmobil kann es auf den Nebenstraßen Richtung Schrattenbach schon mal ganz schön eng werden. Doch Moment – hier ist nicht vom Schrattenbach bei Dietmannsried die Rede. Der Gemeindeteil im Allgäu teilt sich nämlich seinen Namen mit einer Gemeinde in Niederösterreich.

Auch das Allgäuer Schrattenbach war früher eigenständig

Das war auch der Grund für den Besuch von Charlotte und Remigius Rauch aus dem Allgäuer Schrattenbach der namensgleichen Gemeinde im Bezirk Neunkirchen. Mit gerade einmal 400 Einwohnern ist diese eigenständig und besteht aus fünf Orten: Rosental, Hornungstal, Greith, Gutenmann und Im Tal.

Auch im Allgäu war Schrattenbach einst eine eigenständige Gemeinde. „Das Schrattenbach bei uns war bis 1978 eine vollständige Gemeinde“, sagt Rauch. Heute gehört es zusammen mit Probstried, Reichholzried und Überbach zum Markt Dietmannsried.

Geht Schrattebachs Name auf Hexen zurück?

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass die beiden Gemeinden, die über 600 Kilometer voneinander entfernt sind, den gleichen Namen tragen? Hat hier das eine Schrattenbach vom anderen abgeschaut?

Die Internetseiten der beiden Gemeinden geben Einblicke in die Geschichte. Darüber wie der Ortsname im Oberallgäu entstanden ist, gebe es mehrere Theorien, wie auf der Internetseite von Dietmannsried nachzulesen ist: Zum einen sei es möglich, dass die „Stratenbacher“, ein staufisches Dienstmannengeschlecht, seine Spuren hinterlassen habe. Denkbar wäre auch die Herleitung des Namens vom einstigen Wort für „Hexe“ oder „böser Geist“: „Schratt“. In Kombination mit dem „sonst kleinen und friedlichen Steigbach“, der bei starkem Regen auf seinem Weg Richtung Tal allerlei Schlamm und Treibgut mit sich brachte, schlussfolgerte man: Die Schratten seien wieder los – und so der Name entstanden.

Es gibt einige Paralleln bei den Schrattenbachs in Österreich und Deutschland

Die niederösterreichische Gemeinde, wie auf ihrer Internetseite beschrieben, habe ihren Namen von der Burg Schrattenstein übernommen, wobei bei der Benennung der „Schratt“ – ein Waldkobold – auch hier eine Rolle gespielt haben soll.

Neben der Namensgleichheit gibt es weitere Parallelen: Beide Schrattenbachs haben einen Kindergarten und stellen eine freiwillige Feuerwehr. Den FC Schrattenbach hat aber schon seit 1991 nur Österreich. Genauso wie die Alpakazucht „Schneebergland Alpaka“, wo man im Hofladen Bettdecken, Stirnbänder oder Handschuhe aus der weichen Wolle der Tiere erwerben kann.

Übrigens: Auch der österreichische Bezirksname Neunkirchen taucht in Deutschland auf – als Kreisstadt im Saarland und als Gemeinde „Neunkirchen am Sand“ in Mittelfranken.