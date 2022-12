Fahrt in den Schnee endet mit brennendem Pkw auf der A7

Die Fahrt in die Ferien endete für einen 62-Jährigen mit einem brennenden Pkw auf der A7. Geplant war ein Ski-Urlaub in Österreich.

16.12.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Großes Pech für einen 62-Jährigen. Am Donnerstag war er zur Mittagszeit mit seinem SUV auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Füssen unterwegs. Sein Ziel: Skifahren in Österreich. Kurz nach dem Rastplatz Seebach in Dietmannsried endete die Urlaubsfahrt.

Der Pkw-Fahrer erkannte schwarzen Rauch aus dem Motorraum seines Autos. Nachdem er mit seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stillstand kam, fing das Fahrzeug an zu brennen.

Die örtliche Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es brannte vollständig aus. Der Gesamtschaden wird nach Polizeiangaben auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehr war mit 26 Mann im Einsatz. Zur Reinigung und Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Der 62-Jährige verblieb unverletzt.