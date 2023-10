Aufbau am Königsplatz läuft - Das ist beim Kathreinemarkt in Kempten geboten

Familientag, Händlermarkt und offene Geschäfte am Sonntag: Bald startet der Kathreinemarkt in Kempten mit einigen Besonderheiten. Ein Überblick.

17.10.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Auf die Plätze, fertig, und los zum Autoscooter! Ab Freitag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr können Kemptenerinnen und Kemptener wieder ihre Runden auf diesem und weiteren Fahrgeschäften drehen. Bis Sonntag, 29. Oktober, sind die Buden am Kathreinemarkt auf dem Königsplatz täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Für Familien gibt es beim Kathreinemarkt einen Aktionstag

Leder-, Holz- und andere Handwerkswaren bieten Händlerinnen und Händler zwischen Sonntag und Dienstag, 22. und 24. Oktober, von 9 bis 18 Uhr außerdem beim Händlermarkt an. Auch einige Geschäfte in der Innenstadt dürfen zu diesem besonderen Anlass ihre Türen sonntags aufsperren. Zum Familientag am Freitag, 27. Oktober, gibt es an vielen Fahrgeschäften Tickets zu ermäßigten Preisen.

Die Bodmannstraße in Kempten ist teils gesperrt

Bereits im Vorfeld des Marktes ist die Bodmanstraße zwischen ZUM und Salzstraße gesperrt. Folge sind laut Mitteilung der Nahverkehrsgesellschaft Mona Änderungen bei der Bussteigbelegung: Die Linien 7 und 9 sind betroffen und fahren über die Königs-, Salz- sowie Bodmanstraße. Die Linien starten ab der Bodman-/Frühlingsstraße mit der normalen Linienführung. Schulbusse halten in dieser Zeit in der Königstraße auf Bussteig B7 – wo weiterhin auch die regulären Linien halten.

Die geänderte Bussteigbelegung erhalten Kundinnen und Kunden als Ausdruck im Kundencenter an der ZUM oder online unter www.mona-allgaeu.de. Telefonisch ist das Mona-Kundencenter unter der Nummer 0800/ 1154600 zu erreichen.