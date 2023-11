Aufgüsse mit Gruselfaktor und fahrbarer Sauna: Diese Saunakultur wird im Allgäu gepflegt

Wellness - ob Zuhause oder im öffentlichen Bad - wird beliebter. Von Show-Aufgüssen bis zum Schwitzen im Garten ist in Kempten und Umgebung vieles geboten.

22.11.2023 | Stand: 17:21 Uhr

In Finnland ist Sauna Familiensache. Alle schwitzen gemeinsam, ratschen, lachen und klopfen sich mit Birkenbüscheln ab. In der Türkei gehen im Schwitzbad "Hamam" traditionell nicht nur Geschäftsabschlüsse über die Bühne, Menschen nutzten es auch zur rituellen Reinigung oder als sozialen Treffpunkt. Auch im Aquaria in Oberstaufen träfen sich einige Freundesgruppe regelmäßig zum Sauna-Stammtisch - und doch sei Saunakultur im Allgäu ganz anders, erklärt Geschäftsführerin Heidi Köberle.

