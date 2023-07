Aufregung vor dem Fest: Grund- und Mittelschule Dietmannsried feiert 50. Geburtstag

Die Schule Dietmannsried feiert 50-jähriges Bestehen. Auf die Feier bereiten sich die Kinder und Jugendlichen seit Monaten vor. Ein Blick hinter die Kulissen.

12.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Seit 50 Jahren gibt es die Grund- und Mittelschule Dietmannsried – und das wird nun gefeiert. Die Schülerinnen und Schüler proben dafür teils bereits seit Monaten. Gezeigt werden am Samstag, 15. Juli, etwa Musik- und Akrobatik-Vorführungen, selbstgedrehte Werbefilme und Märchenhaftes. Ein Blick hinter die Kulissen.

„Wir brauchen eine Schulband“, habe der „Herr Meyer“ im vergangenen Jahr gesagt, erzählt Suema Hajdaris (13) vom Vorstoß ihres Musiklehrers. Die Bandmitglieder, die er zusammentrommelte, nennt der eine „wilde Mischung“ – darunter auch etwa Tenorhorn und Xylophon.

Bei manchen habe es Überredungskunst gekostet, etwa Bassist Luca Greber dagegen war schnell dabei und überzeugte sogar seinen Freund Dominik Lukiz (16), hierfür extra Gitarre zu lernen. „Ich hab ihm meine Gitarre geliehen, mittlerweile hat er sogar eine eigene.“ Das war im Herbst, seither wurde montagnachmittags eineinhalb Stunden geübt. Und nun steht der große Auftritt beim Schulfest bevor.

Grund- und Mittelschule Dietmannsried: Proben für das 50-jährige Schuljubiläum. Bild: Matthias Becker

Die Lieder dafür haben die Bandmitglieder selbst ausgesucht. Manche Vorschläge aus dem Bereich Rock wurden aber wieder verworfen, weil sie nicht zu den Stimmen der vier Sängerinnen passten, sagt Hajdaris.

Schulband und Akrobatik der Fünftklässlerinnen: So laufen die Vorbereitungen zum Schulfests 50 Jahre Grund- und Mittelschule Dietmannsried

„Paranoid“ von Black Sabbath hat es trotzdem ins Repertoire geschafft. „Das macht besonders Spaß, weil wir da so laut singen“, sagt Hajdaris. Teilweise haben die Musiker und Musikerinnen sich die Noten selbst zusammengesucht, mal halfen die Lehrer Konstantin Meyer und Markus Zint.

Auch die Mädchen der Klassen 5a und 5b bereiten sich auf das große Schulfest vor. Sie üben im Sportunterricht mit ihrer Lehrerin Nina Rudloff eine Akrobatik-Vorführung ein. „Warum ausgerechnet wir?“, fragten Pia Schiebel (12) und ihre Freundinnen zu Beginn. Sie fürchteten zunächst, der Auftritt vor der ganzen Schule würde peinlich.

Doch die Gruppe sei während der Trainings fest zusammengewachsen, sagt Chiara Reichard (12). Dieser neue Zusammenhalt unter den Mädchen habe auch über Stürze und Ausfälle hinweggeholfen. „Wenn jemand den Turnbeutel vergessen hat, leihen wir uns alles“, sagt Luna Kämpf (12). Mittlerweile fühlen sie sich mit ihrem Programm sicherer, sagt Luisa Reinalter (12) und findet es cool, die Chance zu so einem Auftritt zu bekommen.

Grund- und Mittelschule Dietmannsried: Proben für das 50-jährige Schuljubiläum. Bild: Matthias Becker

Den letzten Schliff hat das Selbstbewusstsein der Mädchen durch einen Probeauftritt vor Grundschule und Lehrkräften erhalten, sagt Mina Seitz (10).

50 Jahre Grund- und Mittelschule Dietmannsried: Das Programm im Detail

Die Grund- und Mittelschule feiert am Samstag, 15. Juli, von 11 bis 16 Uhr ihr Schuljubiläum. Geladen sind nicht nur Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, auch ehemalige Mitarbeitende und sämtliche Bürgerinnen und Bürger können mitfeiern. Auszüge aus dem Programm:

Rummelspiele, 13.15 bis 14.15 Uhr, Neue Turnhalle.

Zaubershow 13 und 14 Uhr, Klassenzimmer 3b.

Riesenwürfelspiel „Schulgeschichten von früher“, 13 bis 14.30 Uhr, Raum 31.

Milchshakes, 13 bis 14.30 Uhr, Aula.

Märchenhafte Workshops, 13 und 14 Uhr in Raum 41 (Aschenputtel) und R38 (Froschkönig).

Programmieren mit „Scratch“, 13 bis 15 Uhr, Computerraum 2.

Schulhaus-Rätsel, 12.30 bis 16 Uhr, Aula.

Tischtennis, 13 bis 15 Uhr, Alte Turnhalle.

Aitrackbahn, 13.30 bis 14.30 Uhr, Neue Turnhalle.

Fotobox, 12.30 bis 16 Uhr, Mittagsbetreuung.

Glitzertattoos, Schulküche.

Akrobatik, 12.30 und 14.30 Uhr, Pausenhof.

Vorführung: „Das sind wir, das wollen wir“, 14 bis 14.15 Uhr, Stockwerk 3/4.

