Aufs Essen warten, macht manche im Bierzelt sauer

Fehlende Servicekräfte machen sich im Festzelt bemerkbar. Mittlerweile ist Unterstützung da. Wie die Gastronomen den Neustart rund um den Stadtpark erleben.

17.08.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Friedlich und gesellig – das ist der Eindruck der Gastronomen von der Festwoche 2022. „Die Menschen wollen einfach feiern“, sagen die Wirte. Der Andrang sei groß, teilweise größer als erwartet. Unterschwellig reagierten in den vergangen Tagen manche Besucher allerdings grummelig: „Über eine Stunde haben wir aufs Essen gewartet“, erzählt ein 23-Jähriger, der mit seiner Clique am Dienstagabend im Festzelt war. Dort schlägt das Personalproblem offenbar am meisten durch.

Festwirt Jochen Mörz hat erst zwei Tage vor der Eröffnung erfahren, dass seine fix gebuchten Kellner und Bedienungen nicht zur Verfügung stehen. „30 Kräfte sind jetzt im Einsatz, brauchen könnte ich 40“, schildert der erfahrene Zeltbetreiber. Viele junge Männer und Frauen konnte er über einen Personaldienstleister aus dem Rheinland anstellen.

Die meisten Gäste bleiben geduldig

„Mittlerweile läuft der Service zu 85 Prozent gut“, sagt Mörz. Die meisten Gäste akzeptierten auch, dass sie ihre Bons für Schweinsbraten oder Gockel an den Ausgabestationen selbst einlösen: „Zwei E-Mails habe ich bisher von Gästen, die geschimpft haben.“

Unterstützung erfährt Mörz indes über verschiedene Kanäle: „Über die Brauereien kamen zusätzliche Helfer für die Pilsbar.“ Hans-Peter Hartmann, Festwochenbeauftragter des Stadtrats, und Bürgermeister Klaus Knoll fassten schon selbst mit an den Zapfhahn, das Festwochen-Team um Marion Krüger und Michaela Waldmann schenkte mit aus. Mitglieder der Lenzfrieder Landjugend ließen sich für den Service gewinnen.

Im Stiftzelt setzt der Wirt auf Stammkräfte

Auf Stammkräfte durfte sich Jürgen Berkmiller im Stiftzelt verlassen: „Einige waren 2019 schon da und haben Kolleginnen mitgebracht.“ Insgesamt 65 Beschäftigte bewirten die 1500 Plätze im Linggpark. Der Betrieb mit dem vergrößerten Terrassenbereich habe sich eingespielt und werde von den Besuchern gut angenommen.

Schon zur Mittagszeit sind viele Bänke im Zelt und unter den schattenspendenden Bäumen gut besucht. Da wirke sich aus, dass der Eintritt dieses Jahr frei ist. Es kämen auch viele Geschäftsleute mit ihren Gästen zum Essen, denen früher wegen der Mittagskarte und des begrenzten Zeitfensters der Rahmen nicht ideal gepasst hätte.

Der freie Eintritt lockt viele schon mittags aufs Festwochen-Gelände

Deutlich mehr Menschen, die einfach mal durchs Gelände laufen, hat auch Claudio Parrinello registriert. Eintritt auch künftig erst ab 18 Uhr zu verlangen, könnte er sich gut vorstellen. Die „Schickeria“ unter dem Pavillon-Dach im Stadtpark sei frei von Personalsorgen. „Seit sieben Jahren ist da ein Team zusammen“, sagt er. Die Stimmung bei den Gästen sei „super“ – das gelte auch für die Afterpartys in der Fasshalle. Einlass um 23 Uhr, nach 0 Uhr müsse die Security schon Gäste abweisen, weil es drinnen voll sei.

Neue Erfahrungen sammelt Hüseyin Öztürk, der im „normalen Leben“ das Nova und die Solo Bar am Rathausplatz betreibt. Das Weinzelt im Stadtpark führt er mit Alfred Zendler. „Es ist schon eine andere Hausnummer“, räumt er ein. 270 Sitzplätze stehen zur Verfügung mit Blick auf die Bühne bei der Sparkasse: „Anfangs hat’s auch mal bissl gehakt.“ Mittlerweile sei das komplett neue Team im Rhythmus. Der Zuspruch auf die Karte, die Anleihen nimmt in den Partnerstädten, sei „richtig gut“.

Einig sind sich die Festwochen-gestählten Wirte Berkmiller und Parrinello, dass mehr Imbiss-Stände aufs Gelände gehören. „Das nimmt uns nichts weg, entzerrt aber das Gedränge“, sagt der Stiftwirt. Für Parrinello ist klar, dass gerade die Jüngeren lieber etwas Schnelles auf die Hand wollen, als sich an einen Tisch zu setzen.

Einen guten Eindruck hat der Beauftragte insgesamt von der Festwoche 2022. Die Aussteller seien hochzufrieden, sagt Hartmann. Und wie der Andrang zeigt: Besucherinnen und Besucher wohl auch.