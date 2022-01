Als Vicky Voyage setzt sich ein gebürtiger Kemptener für mehr Toleranz ein. Eigentlich tritt er in München auf, nun präsentiert er sich in seiner Heimatregion.

05.01.2022 | Stand: 17:17 Uhr

Im pink-grün gemusterten Dirndl kehrte Vicky Voyage ins Allgäu zurück. Es war der erste Auftritt der Dragqueen in ihrer Heimatregion. Statt auf Bühnen in Münchner Szenelokalen führte sie mit Perücke und buntem Make-up im September bei der „Pride Week“ von „Allgäu Pride" in Kaufbeuren als Moderatorin durch den Tag.