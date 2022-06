Stadt will steuern bei der Infrastruktur für die steigende Zahl an Elektro-Fahrzeugen. Kommunen sehen sich aber nicht selbst in der Pflicht, Strom zu verkaufen.

11.06.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Die Zahl der Fahrzeuge mit E-Kennzeichen steigt trotz mancher Lieferschwierigkeiten. In Kempten wurde vergangenes Jahr die 1000er-Marke überschritten, im Oberallgäu gingen die Zulassungen Richtung 2000. Große Sorge vieler Autofahrer ist nach wie vor, ob sie für ihre „Stromer“ auch ausreichend Ladepunkte finden. Vielfach diskutiert wird dabei die Rolle der Kommunen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.