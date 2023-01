Zu Nutze gemacht: Neonazis veröffentlichen Kriegserinnerungen einer Allgäuerin

Das Buch erscheint in einer einschlägigen Buchreihe – ohne dass die Verfasserin die Hintergründe kennt. Was der Verfassungsschutz zu dieser „Masche“ sagt.

03.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Nie wieder Krieg!“ Das ist die Botschaft, die eine Allgäuerin in die Einleitung ihrer Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Veröffentlicht hat das Manuskript vor ein paar Jahren der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Doch es gibt eine zweite Auflage des kleinen Büchleins – erschienen in einer Buchreihe, für die ein beim Verfassungsschutz bekannter Neonazi verantwortlich zeichnet. Weder von diesem Hintergrund weiß die Allgäuerin etwas, noch davon, dass die ihr so wichtigen Zeilen daraus getilgt wurden.

