Christina Hipp fertigt Lederhosen oder ausgefallene Motorradjacken. Die Auszubildende aus Waltenhofen ist Bundesbeste. Was sie an ihrem Handwerk begeistert.

09.12.2021 | Stand: 19:21 Uhr

Vor Christina Hipp rattert die große Nähmaschine. Die 19-Jährige arbeitet gerade an einer Jacke aus schwarzem Rindsleder. Als sie die Naht vollendet hat, geht sie wieder an ihren Werktisch. Dort steht schon das Bügeleisen bereit. Viele Arbeitsschritte folgen noch bis „der Kittel“, wie die Waltenhofenerin sagt, fertig ist. „An so einer Jacke arbeite ich etwa drei Tage“, sagt sie. „Von A bis Z darf ich fast alles machen. Das gefällt mir so gut an meinem Beruf.“