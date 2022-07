Das war der Grund für die Probleme bei der Außerfernbahn

Derzeit werden Gleise und Züge der Außerfernbahn vermehrt geschmiert, teils per Hand. Nun sind die Gründe für die Probleme bekannt - und die nächste Sperrung.

26.07.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Die Außerfernbahn zwischen Kempten und Pfronten fährt wie berichtet wieder – nun nennt die Bahn auf Nachfrage erstmals auch Informationen über die Ursachen der Störung. Eine Lösung hierfür scheint demnach gefunden. Trotzdem: Die nächste Sperrung ist bereits absehbar.

Wie berichtet, war die Strecke seit November die meiste Zeit über gesperrt. Auslöser waren laut Bahn „Gleislage-Fehler“ und beschädigte Zuglager. Was all das verursacht hat, wurde seither untersucht. Laut einer Sprecherin liege „eine Ursache für den Verschleiß an der speziellen Trassierung der Strecke mit einer Vielzahl an engen Bögen“. Allerdings habe nicht geklärt werden können, warum das gerade zuletzt zu Problemen führte.

Lesen Sie auch: Außerfernbahn: Angekündigte Arbeiten fielen aus

Außerfernbahn: Warum war die Strecke so lange gesperrt?

Um den Verschleiß zu reduzieren, wurden laut Bahn verschiedene Maßnahmen eingeleitet: Beispielsweise werden die Schienen verstärkt manuell geschmiert und die automatischen Spurkranzschmierung an den Fahrzeugen angepasst. Das Verschleißverhalten werde sehr eng durch die Bahn überwacht, die ersten Messwerte seien positiv.

Außerfernbahn im Allgäu: Die nächste Sperrung steht schon im Kalender

Laut der Sprecherin geht die Bahn davon aus, dass der Betrieb der Außerfernbahn auf diese Weise dauerhaft aufrecht erhalten werden kann. Die nächste Sperrung ist dennoch absehbar: Von 16. September bis 25. Oktober stehen Bauarbeiten an.

Lesen Sie auch

Verkehr Gesperrte Außerfernbahn: Angekündigte Arbeiten sind ausgefallen

Lesen Sie auch: Rätselraten: Sind Überschwemmungen am Gleisbett der Grund für die Probleme der Außerfernbahn?