Fotoausstellung in Kempten gibt Missbrauchsopfern ein Gesicht

Bilder von Menschen, die sexualisierte Gewalt in der Kirche erlebten, bilden die Wanderausstellung "Betroffene zeigen Gesicht". Bis Montag ist sie zu sehen.

20.11.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Die Fotoausstellung "Betroffene zeigen Gesicht" ist aktuell im Pfarrzentrum St. Lorenz in Kempten zu sehen. Sie gibt den Opfern von Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche Stimme und Gesicht, teilt das Bischöfliche Dekanat Kempten mit. In Kooperation mit der Cityseelsorge Kempten wird die Wanderausstellung durchgeführt. Bis Montag, 27. November, ist sie in der Herrenstraße 1 zu sehen.

Fotoausstellung am Freitag im Pfarrzentrum St. Lorenz in Kempten eröffnet

Am Freitag, dem Gedenktag für Opfer von Missbrauch, lud der Unabhängige Betroffenenbeirat im Bistum Augsburg (UBBA) in die Basilika St. Lorenz zur Gedenkfeier ein. Gemeinsam mit Generalvikar Dr. Wolfgang Hacker, Stadtpfarrer Thomas Rauch und der theologischen Referentin und Mitglied des UBBA Claudia Chmiel fand dort ein Gottesdienst statt. „Bleiben Sie aktiv, geben Sie nicht auf, um in kleinen Schritten ins Leben zurückzufinden“, sagte Claudia Chmiel zu den Anwesenden. Danach wurde die Ausstellung eröffnet.

Ansprechpartner der Cityseelsorge vor Ort

Rauch stellte anschließend im Pfarrsaal fest, dass die Ausstellung von Bildern mit kurzen Texten unter die Haut geht. „Aus diesem Grund ist während der Öffnungszeiten immer ein Ansprechpartner der Cityseelsorge anwesend“, sagte er.

Unter der Kuppel der Basilika fand die Gedenkfeier für die Opfer von Missbrauch statt. Das Bild zeigt von links Claudia Chmiel, Generalvikar Wolfgang Hacker und Pfarrer Thomas Rauch. Bild: Sabine Verspohl-Nitsche

Früher seien die registrierten Fälle vertuscht worden

Bislang seien 1670 Täter bei 3600 Opfern - Kindern und Jugendlichen - als Fälle sexualisierter Gewalt in der deutschen Katholischen Kirche registriert, sagte Friedrich Braun, Sprecher des UBBA. „Zahlen lassen das Leid in den Hintergrund treten. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch und fast alle leiden bis heute“, sagte er. Durch die Bilder solle der Blick weg von den Täterinnen und Tätern hin zu den Betroffenen gelenkt werden, die unter uns leben und ihr Leid meist unerkannt mit sich tragen.

Laut einem Gutachten wurde früher mit Vertuschung der Taten, Verschiebung der Täter in andere Aufgaben, Verständnis für die „gefallenen Mitbrüder“ und Versagen von Hilfe für die Betroffenen auf diese Fälle reagiert, sagte Braun. „Kinder mussten häufig selbst mit ihrem Missbrauch zurechtkommen.“ Dies müsse ein Ende haben.

Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten der Ausstellung gibt es unter www.aufarbeitungskommission-augsburg.info.