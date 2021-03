Ausverkauf im Real in Kempten: Wann startet der V-Markt?

Momentan wird im Real-Markt in Kempten geräumt. Wann eine Eröffnung des neuen V-Markts realistisch ist.

27.03.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Jetzt wird geräumt im Real-Markt im Kemptener Westen. Denn wie berichtet schließt die Filiale. Aus dem Real-Markt am Stadtweiher soll bald ein V-Markt werden.

Realistisch ist eine Eröffnung des V-Markts Ende Mai

Was genau am stark frequentierten Einkaufsstandort im Westen der Stadt passieren soll und wann der neue Lebensmittelmarkt eröffnen könnte – dazu gibt die verantwortliche Georg Jos. Kaes GmbH aus Mauerstetten (Ostallgäu) bislang keine Auskunft. Realistisch ist nach Informationen unserer Zeitung eine Eröffnung Ende Mai. In den Wochen vorher soll der 4000 Quadratmeter große Standort dem Vernehmen nach renoviert werden.

Die Real-Mitarbeiter haben offenbar alle das Angebot erhalten, unter V-Markt-Flagge zu arbeiten.

