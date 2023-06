Gut fürs Klima, gut für die Menschen

Foodsharing ist in Kempten mittlerweile etabliert. Beim Fair-Teiler in der Duracher Straße werden täglich Lebensmittel gerettet und kostenlos abgegeben, die sonst in den Müll wandern würden. Der Verein ist eine der ausgezeichneten Organisationen als Klima-Kümmerer. Im Bild Sabine Herz.