Auto fängt in Kempten Feuer - Anwohner leisten Hilfe

Bei einem Autobrand in Kempten halfen Anwohner einem 54-Jährigen aus der Patsche.

21.10.2021 | Stand: 13:19 Uhr

Am Mittwochnachmittag (20.Oktober 2021 musste ein 54-Jähriger sein Auto in der Kollerbachstraße in Kempten wegen eines technischen Defekts zum Stehen bringen. Kurz darauf bemerkte der Fahrzeugführer eine Rauchentwicklung im Motorraum.

Mit der Hilfe von Anwohnern und dem Einsatz eines Feuerlöschers konnte ein Fahrzeugbrand eingedämmt werden, bis die die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf und den diesen vollständig ablöschte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro.

