Auto fliegt in Durach mehrere Meter über einen Kreisverkehr

Bei einem Unfall in Durach ist das Auto einer Frau mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden und dann neben einem Bach gelandet. Das war der Grund.

03.07.2023 | Stand: 13:20 Uhr

Eine 69-Jährige verlor am Sonntagvormittag in Durach auf der Füssener Straße am Kreisverkehr Miesenbach infolge eines plötzlichen Krampfanfalls die Kontrolle über ihren Pkw.

Das Auto flog nach Polizeiangaben über den Kreisverkehr rund 15 Meter durch die Luft, durchbrach eine Schutzplanke sowie ein Brückengeländer und kam neben einem Bach zum Stillstand.

Unfall in Durach: Totalschaden am Auto

Am Pkw entstand Totalschaden. Die Fahrerin kam leicht verletzt in ein Klinikum.