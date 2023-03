Ein Biber hat in der Nacht auf Sonntag die B19 zwischen Kempten und Waltenhofen überquert und ist dabei von einem Auto erfasst worden. Das Tier starb.

12.03.2023 | Stand: 11:31 Uhr

Bei einem Wildunfall in Waltenhofen ist in der Nacht auf Sonntag ein Biber getötet worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer auf der B19 von Kempten in Richtung Waltenhofen unterwegs, als ein Biber die Straße von links querte.

Wildunfall bei Kempten: Autofahrer erfasst Biber

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasse das Tier mit der rechten Fahrzeugfront. Dabei starb der Biber. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Das Tier wurde an den Biberbeauftragten übergeben

