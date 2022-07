Autofahrer greift Hundebesitzer in Kempten an

In Kempten ist erneut ein Streit eskaliert, bei dem ein Hundebesitzer angegriffen wurde. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

19.07.2022 | Stand: 13:57 Uhr

In Kempten ist am Montag gegen 13 Uhr ein Streit eskaliert: Ein 49-jähriger Autofahrer und ein 44-jähriger Hundehalter gerieten laut Polizei in einen zunächst verbalen Streit, da der Fahrer das langsame Lauftempo des Hundehalters bemängelte.

Daraufhin schlug der Autofahrer den Hundehalter mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der Hund versuchte daraufhin, nach dem 49-Jährigen zu schnappen.

Dies nahm der Pkw-Fahrer als Anlass, den Hundehalter mit einem Messer zu bedrohen. Gegen den 49-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

