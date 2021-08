Autohäuser stellen bei Rennergy in Buchenberg E-Autos aus, andere Firmen die Ladetechnik

Ab Donnerstag geht’s auf dem Freigelände bei Rennergy um viele Energiethemen: E-Mobilität, Ladetechnik und Solaranlagen. Besucher sollen sich anmelden.

01.08.2021 | Stand: 15:00 Uhr

„Energie!“ Wenn Captain Kirk in der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ dieses Kommando gibt, ist klar: Steuermann Sulu soll losfliegen. Um Energie geht es ab Donnerstag, 5. August, auch vier Tage lang in Buchenberg auf 3000 Quadratmetern Freigelände bei der Firma „Rennergy“.

Im Fokus stehen bei den „Energiemarkt Festtagen“ bis Sonntag, 8. August, Themen wie Brennstoffzelle, Mobilität (E-Bikes und E-Autos), Ladeinfrastruktur, regenerative Heiz- und Energiesysteme sowie neueste Fördermöglichkeiten. Geöffnet ist der Markt täglich von 10 bis 20 Uhr.

Spannend ist die Veranstaltung beispielsweise für Menschen, die an den Kauf eines Elektroautos denken. Weil nahezu alle renommierten Autohäuser rund um Kempten zugesagt hätten, seien auf dem Gelände rund 30 E-Autos ausgestellt, erklärt Alexander Melchart von Rennergy. Von sportlichen Autos bis hin zum Servicefahrzeug deckten die Autohäuser ein breites Spektrum ab. Auch E-Bikes gebe es zu sehen.

Passend dazu gibt es Informationen und ausgestellte Produkte zum Thema Ladeinfrastruktur. Wer sich für E-Mobilität interessiert, müsse sich auch mit der Versorgung des Fahrzeuges beschäftigen, sagt Melchart. Das gehe Hand in Hand.

Und so reicht auch das Konzept des Energiemarktes einen Schritt weiter: Denn wer seine persönliche Energiewende konsequent umsetzen wolle, denkt vielleicht auch an ein passendes Energiekonzept fürs ganze Haus. Auch da sollen die Festtage in Buchenberg helfen.

Man wolle als Veranstalter die Produktwelten in den Fokus rücken, formuliert es Melchart. Deshalb seien neben zahlreichen Autohäusern, beispielsweise auch die Firmen Sonnen, Brefa, Numbat und Winaico mit Promoständen vertreten. Weiter präsentiert Rennergy Eigenmarken.

Zum Rahmenprogramm gehören Akkordeonmusik und am Sonntag, 8. August, ein Frühschoppen mit der Buchenberger Blaskapelle. Die aufgestellten Bierbänke haben allerdings eine Platzbeschränkung.

Die Pandemie machte es nicht ganz einfach, die Veranstaltung regelkonform vorzubereiten. Wenig überraschend: Zum Konzept gehören Abstand und Maske. Aus organisatorischen Gründen bittet Rennergy Besucher, sich kurz anzumelden. Vorteil: So lassen sich mögliche Warteschlangen vermeiden, da ohnehin immer nur eine bestimmte Anzahl Besucher aufs Gelände darf.

So geht's zur Anmeldung per E-Mail oder Online

Die Veranstaltung in Buchenberg (Einöde 50) ist Donnerstag bis Sonntag, 5. bis 8. August, täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Anmeldung unter Telefon 08378/9236-0, Fax 9236-29, E-Mail info@rennergy.de oder online unter: www.rennergy.de/anmeldung

