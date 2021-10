Autonomes Fahren: Hochschule Kempten zerschneidet BMW - für die Wissenschaft

Forschende der Hochschule Kempten zerschneiden einen BMW und behalten einen weiteren für die Straße, um Fahrsimulationen noch realistischer zu machen.

20.10.2021 | Stand: 18:24 Uhr

Das Auto rollt über Pflasterstein, es rüttelt und rattert am Steuer, der Fahrer hat das Lenkrad fest im Griff. Was real klingt, geschieht im Fahrsimulator des „Adrive Living Lab“. Im Labor für Fahrassistenz der Hochschule Kempten wird das Autofahren in der digitalen Welt nachgestellt, um so neue Technologien in der Mobilität zu erforschen. Um den Straßenverkehr noch präziser zu simulieren, arbeitet die Forschungsgruppe künftig mit zwei BMW-Modellen: Eines kommt auf den Straßen zum Einsatz, das andere dient als „digitaler Zwilling“. Damit wollen die Forschenden eine „Brücke schlagen“ zwischen der digitalen und realen Welt, sagt der Leiter des „Adrive Living Lab“, Professor Bernhard Schick.