AZ-Retro-Rätsel: 1000 Euro für Barbara Grimminger aus Kempten

Die Lageristin wusste die Lösung beim beliebten Leser-Quiz. Die Kemptenerin will das Geld unter anderem dazu verwenden, ihren Bruder in Osnabrück zu besuchen.

10.05.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Die Freude war ihr ins Gesicht geschrieben, als Barbara Grimminger am Montagnachmittag 1000 Euro auf den Küchentisch geblättert bekam. Die Lageristin aus Kempten gewann beim AZ-Retro-Rätsel und sagte zu Jörg Schneider, Verkaufsleiter Kempten der Allgäuer Zeitung: „Ich habe noch nie etwas gewonnen.“

Mit am Tisch der bescheidenen Wohnung in der Madlenerstraße saß ihr Mann Josef. Die beiden hatten sich 1976 in der Firma Hübner in Durach kennengelernt. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmen sie noch heute. Bald danach zogen sie zusammen und seit 1985 sind sie verheiratet.

Zeitunglesen ist für das Ehepaar wie eine Sucht

Mit der ersten eigenen Wohnung abonnierten sie die Allgäuer Zeitung. „Die Zeitung ist wie eine Sucht für uns“, erklärt der 69-jährige Ehemann. Er beginnt immer vorn bei den Leserbriefen im überregionalen Teil, dann folgen der Sport und die Allgäu-Rundschau. Seine Frau startet von hinten mit dem Lokalteil und den Todesanzeigen: „Bei uns gehören die Nachrichten einfach zum Leben.“

Für die Reisekasse kommt das Geld gerade recht

Die beiden haben noch eine zweite Leidenschaft: Das Reisefieber liegt den beiden gut gelaunten Senioren im Blut. Die beiden Kinder sind längst erwachsen und so zieht es sie alle paar Jahre auf ein Kreuzfahrtschiff: „Wir waren aber auch schon in Thailand, der Dominikanischen Republik und Südafrika.“

Für die 64-jährige Lagerarbeiterin, die lange Zeit bei der Bundeswehr beschäftigt war, sind die 1000 Euro ein willkommener Beitrag für die Reisekasse. Zusammen mit ihrem Mann und dem Mops-Chihuahua Speedy will sie ihren Bruder in Osnabrück besuchen: „Durch Corona haben wir uns so lange nicht gesehen. Jetzt sind wir beide geimpft und trauen uns wieder zu reisen.“

