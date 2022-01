Dieter Mühl liest am liebsten Sachbücher. Jetzt läuft der Ausverkauf in seinem Geschäft: Er will die Freizeit mit seiner Lebensgefährtin genießen.

22.01.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Ich bin ein Bücherwurm und lese am liebsten Sachbücher“, sagt Dieter Mühl. 25 Jahre lang war sein Antiquariat in der Sängerstraße eine beliebte Anlaufadresse auf der Suche nach gebrauchten Druckwerken in Kempten. Jetzt ist Schluss: „Ich bin jetzt 78 Jahre alt und will die Freizeit mit meiner Lebensgefährtin genießen.“