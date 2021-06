Bürger wehren sich gegen Baumfällungen in Kempten

Das für die Stadtwald-Pflege zuständige Amt will einige Buchen und Eschen fällen. Es geht um die Verkehrssicherung. Doch ein Sachverständiger sieht das anders.

15.06.2021 | Stand: 11:05 Uhr

Als am Donnerstag mehrere Bäume markiert worden, fürchteten einige Kemptener, dass die Holzfäller vielleicht schon Montag loslegen. Es geht um einige Buchen und Eschen, sechs an der Zahl, die am Hang hinter dem Mitarbeiter-Parkhaus des Klinikums fallen sollen. Darauf stellten sich Gesine Weiß vom „Freundeskreis lebenswertes Kempten“ und weitere Bürger in aller Früh schützend vor die Bäume. Jetzt können sie durchschnaufen. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) stellt den Hieb vorerst zurück.