Bürgerversammlung in Krugzell beschäftigt sich mit auffälligen Jugendlichen

In Krugzell sind einzelne Gruppen junger Menschen negativ aufgefallen. Polizei und Jugendarbeit erklären im Gasthaus Hirsch ihren Lösungsvorschlag.

30.07.2021 | Stand: 06:05 Uhr

„Sicherheit und Zusammenhalt in Zeiten von Corona“ lautete der Titel der Bürgerversammlung in Krugzell. Und Bürgermeister Joachim Konrad war es ernst: Seit Jahresbeginn seien immer wieder Jugendliche mit Sachbeschädigungen, Diebstählen aus Vereinsheimen oder Beleidigungen aufgefallen. Weil die Polizei geraten hatte, die Bürger einzubeziehen, um dem Problem gemeinsam zu begegnen, lud Konrad ins Gasthaus Hirsch ein. Mit etwa 60 Gästen, darunter auch Vereinsvorstände, war der Saal am Mittwochabend voll.