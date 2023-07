B12 wegen brennendem Auto gesperrt

Die B12 war am Freitagmorgen zwischen Kempten und Wilpoldsried teilweise gesperrt. Grund war ein brennendes Auto. Inzwischen ist wieder alles frei.

28.07.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Die B12 ist am Freitagmorgen wegen eines Fahrzeugbrands zwischen Kempten und Wilpoldsried teilweise gesperrt gewesen. Laut ADAC war der Verkehr zunächst in beide Richtungen eingeschränkt, eine Sprecherin der Polizei gab gegen 9.15 Uhr an, dass die Fahrbahn nur noch in Richtung Kaufbeuren gesperrt sei. Inzwischen ist die Faghrbahn wieder frei.

Fahrerin erleidet bei Fahrzeugbrand auf der B12 einen Schock

Verletzt wurde bei dem Fahrzeugbrand niemand, die Fahrerin des Autos erlitt jedoch laut Polizei einen Schock. Das Auto sei mittlerweile geborgen. Zu Ursache und Schadenshöhe kann die Polizei aktuell noch keine Angaben machen.

