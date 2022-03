Bachs Johannes-Passion klingt erschütternd aktuell

Die Aufführung von Frank Müller mit glänzenden Sängern und Musikern in der Kemptener St.-Mang-Kirche gerät zum ergreifenden Erlebnis. Und erntet viel Applaus.

Von Peter Schupp

29.03.2022 | Stand: 17:59 Uhr

In der Aufführungspraxis der Passionen von Johann Sebastian Bach spannt sich der Bogen von groß-dimensionierten Konzerten bis zu Aufführungen mit schlanken barocken Besetzungen im Sinne der historischen Aufführungspraxis. Eine Besonderheit sind allerdings Aufführungen mit authentischem Barockensemble und rein solistischer Stimmbesetzung in allen Sätzen. Dafür gibt es einige gelungene Beispiele in neuerer Zeit. Kirchenmusikdirektor Frank Müller hat mit einer solchen solistischen Wiedergabe von Teilen des Weihnachtsoratoriums im Dezember 2021 bereits ein umjubeltes Konzert in der St.-Mang-Kirche gegeben.