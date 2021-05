Badeinseln bleiben doch im Niedersonthofener See in Waltenhofen

Ein Gutachter hatte den Badeinseln im Niso ein hohes Haftungsrisiko attestiert. Müssen die Flöße raus? Die Versicherung gibt nun Entwarnung.

17.05.2021 | Stand: 06:27 Uhr

Badeinseln sind im Sommer ein großer Spaß für Groß und Klein. Passiert jedoch ein Unfall, stellt sich schnell die Frage nach der Haftung. Waltenhofen hat die Risiken am Niedersonthofener See, wie berichtet, von einem Gutachter bewerten lassen. Dessen Rat lautete: Raus mit den Inseln! Zwischenzeitlich hat sich Bauamtsleiter Klaus Häger mit der Bayerischen Versicherungskammer unterhalten. Diese gibt nun Entwarnung: Die Flöße können im See bleiben. Bis zu den Pfingstferien soll für den Badespaß alles vorbereitet sein.

Das sagt die Versicherung zu den Badeinseln im Niedersonthofener See in Waltenhofen

Die Bayerische Versicherungskammer kenne den Ist-Zustand, sagt Häger. In einem Schreiben habe diese nun mitgeteilt, dass die Gemeinde nichts ändern muss, so lange sie nicht darauf hingewiesen werde. „Das ist für mich eine sehr wichtige Aussage.“ Die Gemeinde könne sich jetzt immer auf dieses Schreiben beziehen.

Für den Badebetrieb am Niso bedeute das, dass die Flöße bleiben können, wo sie sind. Auch die Badestege, die über den Winter entfernt werden, sollen vor den Pfingstferien wieder angebracht werden. Die Gemeinde habe lediglich neue Hinweisschilder bestellt – wie im Gutachten gefordert. Darin hieß es, dass an der Badestelle in Wollmuths beispielsweise klar erkennbar sein müsse, dass kein Aufsichtspersonal vor Ort ist.

Wie Oberstdorf und Betzigau mit den Badeinseln in ihren Seen umgehen

Dass die Bayerische Versicherungskammer, bei der viele Kommunen versichert sind, das Haftungsrisiko abdeckt – darauf brachte den Bauamtsleiter ein Büro, dass die Gemeinde Oberstdorf in einer ähnlichen Frage beraten hatte. Dabei ging es um Haftungsfragen am Freibergsee.

Waltenhofen und Oberstdorf sind aber längst nicht die einzigen Kommunen, die im Hinblick auf ihre Badeinseln Entscheidungen treffen müssen. In Betzigau verkündete Bürgermeister Roland Helfrich während einer Sitzung im März, dass das Floß im Notzenweiher abgebaut werden muss. Einerseits könne man die Insel als Rettung sehen, wenn einem beim Schwimmen die Luft ausgeht, sagte Helfrich. Andererseits animiere die Insel überhaupt erst zum Schwimmen. „Wenn etwas passiert, sind wir in der Haftung.“ Genau wie Waltenhofen will Betzigau deshalb ein Gefährdungsgutachten in Auftrag geben.

Droht wegen Badeinseln strafrechtliche Verfolgung?

Lesen Sie auch

Falschparkern und Wildparkern geht's jetzt nicht nur am Niso an den Geldbeutel Zoff ums Parken in Waltenhofen

Tätig war die Waltenhofener Verwaltung nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs geworden. Demnach muss derjenige auf den Badeinseln für Sicherheit sorgen, der sie im See anbringt. Gutachter Erwin Wiedermann, der die Sicherheit am Niso bewertet hatte, hatte zudem darauf hingewiesen, dass Klagen immer häufiger vorkommen und „bis zum Bürgermeister hoch und in Strafprozesse“ hineinreichen.

Die Gefahr der strafrechtlichen Verfolgung im Falle eines Unfalls veranlasste 2019 Hubert Speiser, seine Badeinsel im Öschlesee in Sulzberg abzubauen. „Wir sind ein Strandbad mit Eintritt und daher aufsichtspflichtig“, sagt er. Schließe das Bad um 20 Uhr, sei das Floß für Schwimmer dennoch erreichbar. Unfälle seien durch seine Haftpflichtversicherung zwar abgedeckt. Aber eine mögliche strafrechtliche Verfolgung wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht könne nicht versichert werden, erklärt er. „Dem Risiko will ich mich nicht aussetzen.“

Inwieweit Waltenhofens Bürgermeister Eckhard Harscher strafrechtlich belangt werden könne, sei durch die Aussage der Bayerischen Versicherungskammer nicht geklärt, sagt Bauamtsleiter Häger. Das werde immer extra geprüft.