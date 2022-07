Badeseen, Konzerte und Eisdielen: Alle Infos für die heißen Tage in Kempten

Mit Traumwetter präsentiert sich der Sommer in Kempten und im Oberallgäu. Die wichtigsten Infos für die schönen Tage: Baden, Eis, Konzerte und Sonnencreme.

13.07.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Der Sommer zeigt sich dieser Tage in Kempten und im Oberallgäu von seiner besten Seite. Da wächst die Lust auf Badesee, Freibad und Eis. In dieser Übersicht finden sich jede Menge tolle Tipps für einen schönen Sommer in Kempten und im Oberallgäu - zusammengestellt von der Redaktion der Allgäuer Zeitung.

Badeseen in Kempten und im Oberallgäu

Badeseen in Kempten und im Oberallgäu: Alle wichtigen Infos zu Grillplätzen, Hundestrand, FKK und Weiteres finden Sie in diesem Artikel.

Freibäder in und um Kempten: Das ist geboten

Lieber ins Freibad statt an den See? Hier stehen alle nützlichen Infos.

Eis-Dielen in Kempten: Eine süße Abkühlung

Lieber Klassiker wie Vanillie oder Schoko? Oder doch Ausgefallenes? Dieser Artikel bietet eine Übersicht über das Angebot der Eisdielen in Kempten.

Hitze-Risiko: So beugt man vor

Wann wird Hitze gefährlich? Was müssen Senioren beachten, worauf Tierhalter achten? Hier finden sich wichtige Tipps für die heißen Tage.

Und jetzt ab nach draußen: Veranstaltungen in Kempten im Sommer 2022

Lust auf Konzerte und Veranstaltungen: Dieser Artikel fasst zusammen, was im Sommer 2022 in Kempten geboten ist.

Lust auf Bummeln auf dem Markt?

Märkte im Allgäu: Termine für Künstler- und Handwerker-Markt, Street Food Markt in Kempten und Umgebung

Wandern am Rottachsee: Die AZ-Sommeraktion

Allgäu wandern am See: Die schönsten Rundwanderwege um Allgäuer Seen - Hopfensee, Niedersonthofener See, Alpsee, Alatsee, Schwaltenweiher.

Und wer sich fragt: Wo kommen eigentlich die ganzen Ausflügler her? Hier gibt es die Antwort.