Die Bahn baut nachts zwischen Kempten und Buchloe: Stundenlange Verspätung

Schienenersatzverkehr zwischen Kempten und Buchloe wirkt sich bis nach Oberstdorf, München und Lindau aus. Busse erreichen Endziele erst nach 2 Uhr nachts.

29.11.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Bahnreisende zwischen München und Kempten, Oberstdorf beziehungsweise Lindau müssen sich ab 10. Dezember eine Woche lang bei Nachtfahrten auf Behinderungen einstellen. Grund sind Instandhaltungsarbeiten zwischen Buchloe und Kempten. Das wirkt sich auf die Nachtzüge RE 7 und RE 70 aus.

Der Schienenersatzverkehr zwischen Kempten und Buchloe wirkt sich bis nach Oberstdorf, München und Lindau aus

Betroffen sind einerseits die Verbindungen ab Buchloe (23.08 Uhr) in Richtung Kempten. Der Abschnitt wird in dieser Zeit mit Bussen (Schienenersatzverkehr) bedient. Wegen der längeren Fahrtzeit kommen die Busse erst um 0.48 Uhr in Kempten an – zu spät für den letzten Zug Richtung Oberstdorf/ Lindau. (Lesen Sie auch: Bahn fahren im Allgäu: Sind längere Züge zwischen Ulm, Kempten und Oberstdorf die Lösung für überfüllte Züge?)

Die Bahn bietet deshalb ab Kempten zwei Busse an, die die Reststrecke dann allerdings nur bei Bedarf fahren, also wenn Reisende noch weiter wollen. Ankunft des einen Busses in Oberstdorf ist dann um 2.01 Uhr. Der andere Bus käme in Lindau um 2.42 Uhr an. Für Reisende könnte es deshalb sehr sinnvoll sein, nach Möglichkeit eine der früheren Zugverbindungen zu nutzen, die jeweils noch durchfahren und damit ihre Ziele deutlich schneller erreichen können. (Hier lesen Sie: Vermögenswirksame Leistungen - wer sie bekommt, wie man sie anlegt)

Busse erreichen Hauptbahnhof in München erst nach 2 Uhr nachts, Lindau sogar erst um 2.42 Uhr

Von Kempten in Richtung München gibt es bei der Spätverbindung ebenfalls einen Schienenersatzverkehr bis Buchloe. Hier fährt der Bus jeweils um 23.19 Uhr in Kempten ab und erreicht Buchloe um 0.33 Uhr. Auch dort fährt dann der Schienenersatzverkehr bei Bedarf weiter bis nach München – der Hauptbahnhof würde dann um 2.13 Uhr erreicht. (Hier lesen Sie: Schwere Vorwürfe: Zugbegleiter soll zwei Kinder in Bad Grönenbach aus Zug geworfen haben)

Die Ausfälle beginnen laut Mitteilung der Deutschen Bahn in der Nacht von Sonntag auf Montag, 10./11. Dezember, und dauern bis zur Nacht von Freitag auf Samstag, 15./16. Dezember.