Pendler ärgern sich über weniger Direktverbindungen zwischen Kempten und München ab 12. Dezember. Welche Perspektiven Stadt und Eisenbahngesellschaft sehen.

08.12.2021 | Stand: 05:25 Uhr

Es ist gleich 19 Uhr. Eigentlich sollte der Zug, in dem Harald Ebenhoch sitzt, schon vor 20 Minuten in den Kemptener Bahnhof eingefahren sein. Doch es ist wieder einer dieser Tage: Die Bahn hat Verspätung. „Es passiert mir fast jede Woche, dass ich meinen Anschlusszug in Buchloe verpasse“, sagt Ebenhoch.