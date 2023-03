Bahn und Behörden müssen bei der "Bike+Ride-Offensive" viele Gänge hochschalten

10.03.2023 | Stand: 05:29 Uhr

Die „Bike+Ride-Offensive“ der Deutschen Bahn, die den Umstieg auf Rad und Zug erleichtern soll, ist eine gute Sache. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Bürokratie das Vorankommen beim Klimaschutz ausbremst. Und zwar nicht nur bei der Bahn, sondern bei allen beteiligten Institutionen.

Eineinhalb Jahre für zwei Radabstellplätze sind zu lang

Eineinhalb Jahre für zwei Radabstellplätze am Bahnhof in Oberdorf ist einfach zu lang. Es ist deshalb Zeit, dass die Politik die Gesetze anpasst – ähnlich wie bei der Genehmigung von Windrädern. (Lesen Sie auch: Mehr Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen: Das Förderprogramm "Bike and Ride" kommt in Waltenhofen-Oberdorf nicht in die Gänge)

Laut Bahn machen bereits 718 Kommunen bei der „Bike+Ride-Offensive“ mit. Wie wär’s, wenn diese einen offenen Brief mit der Forderung nach schlankeren Genehmigungsprozessen an die Bundesregierung richten? Und Waltenhofen die Initiative dazu ergreift?