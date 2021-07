Bahnhof Sulzberg: Ein großer Schritt wird endlich klein

Ein halber Meter vom Bahnsteig zum Zug: Das soll in Sulzberg bis Jahresende der Vergangenheit angehören. Welche Bahnhöfe im Oberallgäu und in Kempten folgen.

01.07.2021 | Stand: 16:07 Uhr

Gute Nachrichten für Bahnfahrer in Sulzberg: Der Bahnhalt am Ortsteil Ried soll noch in diesem Jahr modernisiert und damit barrierefrei werden. Das bestätigt die Deutsche Bahn auf Anfrage der Allgäuer Zeitung. Der Umbau soll einem jahrelangen Ärger ein Ende bereiten: Beim Einstieg in die Züge ist ein Höhenunterschied von gut einem halben Meter zu überwinden – nicht nur für Rollstuhlfahrer eine deutliche Hürde. Auch an anderen Bahnhöfen in Kempten und dem Oberallgäu soll sich in den kommenden Jahren etwas tun.