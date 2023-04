„Nächste Hilfe“ nimmt Abschied von den Gleisen in Kempten

Caritas und Diakonie geben die Bahnhofsmission nach über 50 Jahren auf. Zuletzt führte sie ein Schattendasein. Ehrenamtliche werden an anderen Stellen gebraucht.

21.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Reisende Frauen und Mädchen vor Ausbeutung und Missbrauch zu schützen, war Ende des 19. Jahrhunderts Auslöser für die Gründung der ersten Bahnhofsmission in Berlin. Die Idee, Bedürftige an ihrem Zielort zu unterstützen, verfestigte sich bundesweit, vor allem in Großstädten. 1969 eröffnete eine Station in Kempten. Obdachlose, Migranten, Menschen mit Behinderung erhielten bei Bedarf ein warmes Süppchen und vor allem den Draht zu Stellen in der Stadt, die sich weiter kümmerten. Am Hauptbahnhof ist nun Schluss mit dieser ehrenamtlichen Hilfe.

