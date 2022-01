"Alles andere als ein Aushängeschild" - Freie Wähler fordern Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes in Kempten

Die Freien Wähler beantragen im Stadtrat Kempten, den Umbau des Bahnhofvorplatzes anzugehen. Auch die Planer sehen Potential für das Gebiet bis zur Innenstadt.

„Wenn man als Externer ankommt, hat man nicht das Gefühl, dass man in einer tollen Stadt wie Kempten ist.“ Mit diesen Worten beschrieb Stadtplanerin Manuela Skorka ihren Eindruck vom Umfeld des Hauptbahnhofes, als sie das aktuelle Innenentwicklungskonzept für Kempten vorstellte.

Bahnhof und Vorplatz in Kempten sind laut Planern und Stadträten "Visitenkarte"

„Alles andere als ein Aushängeschild für die Allgäumetropole Kempten und keine ansprechende Visitenkarte für Besucherinnen und Besucher unserer Stadt“ – so beschreibt Andreas Kibler in einem Antrag für die Freien Wähler-ÜP die Parkplätze und Bushaltesteige. Die Stadtratsfraktion fordert einen städtebaulichen Wettbewerb zur Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes.

„Lange schon steht die Entwicklung des Bahnhofvorplatzes in der Diskussion“, heißt es in dem Antrag. Die Nutzung „dieser wertvollen Flächen“ entspreche weitestgehend der Gestaltung nach dem Bau des Durchgangsbahnhofs 1969 und sei nicht mehr zeitgemäß. Zugleich seien Flächen für eine gewerbliche Nutzung in Kempten so rar, „dass aus unserer Sicht der Status quo nicht mehr länger hinnehmbar ist“. Die Nachfrage nach hochwertigen Standorten im Umfeld der Hochschule, des Bahnhof und der Industrie und Handelskammer (IHK) mit „exzellenten Verkehrsanbindungen sowohl an die Fernstraßen als auch an den ÖPNV“ sei hoch.

Zwischen Bahnhof und Innenstadt: Planer sehen großes Potential für das Gebiet

Ein städtebaulicher Wettbewerb soll aus Sicht der Freien Wähler-ÜP Ideen und Konzepte für eine zeitgemäße Nutzung der Flächen aufzeigen. „Natürlich müssen dabei die Belange von allen Verkehrsträgern, von Kurz- und Langzeitparkenden aber auch des ÖPNV berücksichtigt werden.“ Darüber hinaus könne ein Ideenteil die nicht-städtischen Flächen im Umfeld der derzeitigen Zollhauptstelle mit dem angrenzenden Drumlin einschließen.

Stadtplanerin Manuela Skorka und ihre Kollegen sehen indes großes Potenzial für das gesamte Gebiet zwischen Bahnhof und Innenstadt. Bei der Vorstellung des Innenentwicklungskonzepts im September 2020 sprach sie von einer Art Campus-Viertel, das sie sich dort vorstellen könne: mit urbaner Atmosphäre, Studenten-Wohnungen und Gastronomie.

