Bankkonten: Gebühren im Allgäu zu unübersichtlich

Unser Autor sagt, jeder Kunde und jede Kundin sollte gut überlegen, wo er richtig aufgehoben ist. Das beginnt beim Service vor Ort. Wer hat viele Filialen?

23.01.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Natürlich dürfen Banken Gebühren frei gestalten. Das ist Marktwirtschaft, und auch Service hat seinen Preis. Einige Banken bieten in ihrem Geschäftsgebiet ein dichtes Filialnetz in Stadt und Land, womöglich sogar in einzelnen Stadtteilen. (Hier lesen Sie: Bis zu 180 Euro: Soviel kostet ein Bankkonto in Kempten und dem Oberallgäu)

Sie können kaum mit Konditionen von denen mithalten, die in einem Gebiet von 220.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gerade Mal ein, zwei Geschäftsstellen betreiben. Ähnlich ist es mit dem unterschiedlich dichten Netz an Geldautomaten: Kunden heben meist nur innerhalb des jeweiligen Bankenverbunds (Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Cash-Pool und Cash Group) kostenlos ab. Doch die einen bieten viele Automaten, andere eher weniger. (Lesen Sie auch: Laden von E-Autos immer teurer: Bald erhöht auch das AÜW die Preise)

Jeder Kunde, jede Kundin muss gut überlegen, wo er oder sie richtig aufgehoben ist

Jeder Kunde, jede Kundin muss also gut überlegen, wo er oder sie richtig aufgehoben ist. Dabei zählt das gewünschte Serviceangebot ebenso wie die Gebühren. Doch genau da bekleckern sich viele Banken nicht mit dem Ruhm. Einfache, transparente und gut vergleichbare Modelle sind häufig Fehlanzeige. Das sieht sehr nach Kalkül aus.

Nicht fair: Menschen ohne regelmäßiges Einkommen müssen für ein Konto offenbar oft deutlich mehr zahlen als Gehalts- und Rentenempfänger.

Gerade Konten mit vermeintlich günstigen Gebühren können sich am Ende teurer entpuppen, wenn alles extra zu bezahlen ist. Wer sichergehen will, muss womöglich 40-seitige Preis- und Leistungsverzeichnisse durchforsten. Der Finanztest der Stiftung Warentest kommt in der aktuellen Februar-Ausgabe zum Ergebnis, dass Menschen ohne regelmäßiges Einkommen für ein Konto oft deutlich mehr zahlen als Gehalts- und Rentenempfänger. Fair ist das nicht.