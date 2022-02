"An die, die du liebtest": Diese Allgäuerin singt für alle, die jemanden an die Pandemie verloren

Ein Lied über Tod und Verlust in Corona-Zeiten? Eine junge Medizinstudentin aus dem Allgäu hat genau das auf Youtube und Spotify veröffentlicht - um zu helfen.

26.02.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Wer Barbara-Ann singen hört, horcht auf: Mit „To the ones you loved“ wagt sich die 23-jährige Studentin aus Wiggensbach, die mit richtigem Namen Barbara Näher heißt, bereits zum zweiten Mal an die Öffentlichkeit. Und das ausgerechnet mit einem Lied über Hoffnung in Corona-Zeiten, in denen die Stimmung auch in der Region angespannt ist.

Wir sprachen mit Barbara-Ann über ihren berührenden Song, ihre Liebe zur Musik, und warum sie dennoch Medizin (in Ulm) studiert.

Wer ist Barbara-Ann? Diese Allgäuerin ist Medizinstudentin und Musikerin zugleich

Barbara-Ann, Sie sind sowohl angehende Ärztin als auch Musikerin. Warum haben Sie sich zu guter Letzt für die Medizin anstatt der Musik entschieden?

Barbara: Musik hat mich schon immer begleitet, da ich in einer recht musikalischen Familie aufgewachsen bin. Medizin hat sich erst am Ende meiner Schulzeit herauskristallisiert. Die Musik habe ich trotzdem nicht pausiert, weil sie meine Art der Balance und Entspannung zwischen all dem Lernen ist. Wenn ich mehr Zeit hätte und wenn es nicht so unrealistisch wäre, würde Musik meine erste Wahl sein.

Medizin macht mir Spaß, aber wenn sich etwas in der Musik ergeben würde, dann würde ich das machen. Genügend Ideen sind da, ich brauche nur mehr Zeit.

To the ones you loved: Welche Botschaftt steckt hinter der Ballade?

In dem Lied "To the ones you loved" (deutsch: "An die, die du liebtest") geht es um Verlust und Trauer in schwierigen Zeiten. Da ist der Bezug zu Corona naheliegend. Steckt eine persönliche Geschichte hinter dem Lied?

Barbara: Als ich die ersten Zeilen geschrieben habe, war das der Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich an Weihnachten nicht zuhause sein kann. Weil mein Bruder positiv getestet worden war. Das war der 24. Dezember. Corona hat unser Familienfest auseinander genommen und ich bin dann zu meinem Freund gefahren. Aber das war das erste Mal, wo mir so richtig bewusst wurde: Corona ist tatsächlich da und hat Einfluss auf mein Leben.

Die Liedzeilen thematisieren sehr genau das Gefühl des Verlustes einer Person, die einem nahesteht. Welche Inspiration gab es beim Schreiben dieses Textes?

Barbara: Vor meinem Studium habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in England in einer Behinderteneinrichtung gemacht. Als sich Corona global ausgebreitet hat, habe ich den Kontakt gehalten, um zu sehen, wie die Situation dort ist. Ich erfuhr, dass einige Bewohner gestorben sind, die mir ans Herz gewachsen waren.

Das hat mir zu denken gegeben. Denn bei mir war es "nur" ein Verlust am Rande, aber viele Leute hat es ja direkt getroffen. Ich dachte mir: Wenn es mich schon so fertig macht, wie muss das dann für diejenigen sein?

Das war also der Grund, aus dem dieses Lied entstanden ist?

Barbara: Ich will anderen Menschen mit diesem Lied helfen. Ich finde, dieser Song ist etwas sehr Besonderes und Aktuelles, da ich ihn an diejenigen richte, die in dieser schweren Zeit einen lieben Menschen verloren haben. E soll eine Erinnerung an all diejenigen sein, die uns aufgrund der Pandemie leider verlassen mussten.

Ich möchte mit diesem Song so viele Menschen wie möglich erreichen und damit Trost spenden, da ich glaube, dass viele Menschen genau so ein Lied jetzt gerade brauchen.

Allgäuerin schreibt Lied über Corona - ohne das Wort einmal zu verwenden

Es ist faszinierend, dass in dem Lied immer wieder das Thema Corona angesprochen wird, aber der Begriff nicht ein einziges Mal fällt. Warum ist das so?

Barbara: Warum ich Corona aus dem Text rausgelassen habe, lag zum einen daran, dass mein Lied relativ spät rauskam. Es gab zu der Zeit bereits viele Corona-Lieder auf Social Media. Ich wollte nicht, dass mein Song als "schon wieder ein Corona-Lied" wahrgenommen wurde, das schon jeden nervt. Ich wollte außerdem ein Lied schreiben, das die Situation meint, aber nicht so anspricht. Das Emotionale dominiert und steht im Vordergrund, nicht Corona.

Jetzt ist Corona ein schwieriges Thema, über das sich leicht streiten lässt und auf das so manche Menschen empfindlich reagieren. Gab es auch mal negatives Feedback?

Barbara: Tatsächlich eigentlich gar nicht. Viel mehr kam von den Leuten zurück, dass sie es schön fanden, dass ich diese Gedanken mal verbalisiert habe und dass sie nicht totgeschwiegen wurden.

Über 10.000 Follower begeistert Barbara Näher auf Instagram mit ihrer Stimme. Hörprobe gefällig? Die 23-Jährige postet unter dem Namen "barbara_ann_official". Ihr Lied "To the ones you loved" ist bereits ihre zweite professionelle Single. Bild: Luca Torreblanca

Wie lange hat es gedauert, diese Gedanken als Liedzeilen aufs Papier zu bringen?

Barbara: Bei dem Lied habe ich im Hinterkopf, dass es recht schnell ging. Bei vielen Liedern habe ich entweder Text oder Melodie im Kopf. Aber ich hatte bei dem Song wirklich alles schnell, ich musste mir da nichts aus den Fingern saugen. Es kam und hat gepasst.

Aber: Ende 2021 ist es rausgekommen, mit den Aufnahmen begonnen habe ich März 2021. Man sieht, dass es monatelang gedauert hat, bis es fertig war. Natürlich auch wegen des Studiums, aber ich finde auch, dass ein Lied reifen muss.

Vom Text bis hin zur Melodie: Barbara N. produziert Song so gut wie komplett alleine

Im Vorgespräch haben Sie bereits erzählt, dass Sie den Song selber produziert und so gut wie nie aus der Hand gegeben haben.

Barbara: Ich habe neben dem Songwriting und Recording auch das komplette Producing selbst übernommen. Ich habe also nicht nur das Lied geschrieben, sondern auch das Klavier eingespielt, gesungen und die Geige und das Schlagzeug über das Musikprogramm in die Melodie eingebaut.

Jede einzelne Note ist von mir händisch eingefügt. Mein Bruder hat mich aber bei der Produktion unterstützt. Ohne ihn wäre der Song nicht denkbar gewesen. Wir beide haben das Lied wirklich nur ganz am Ende an die Musicfactory in Kempten zur Endbearbeitung abgegeben.

Wie trotz Corona die Hoffnung bewahren? Medizinstudentin verrät, was ihr hilft

Letzte Frage: "To the ones you loved" handelt davon, in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren. Was gibt Ihnen denn in Zeiten von Corona Hoffnung?

Barbara: Zum einen Freunde, Partner und Familie, die man immer hat und mit denen man alles zusammen durchstehen kann. Ganz alleine finde ich das sehr schwierig, soziale Kontakte sind da sehr wichtig. In meinem Fall hilft natürlich Musik. Wenn es mir nicht gut geht, setze ich mich ans Klavier. (Lesen Sie auch: Konzert im Juli? Festspielhaus Füssen distanziert sich "in aller Form" von Xavier Naidoo)

Generell hilft der Gedanke "Ja, jetzt ist eine schwierige Zeit, aber das wird auch besser werden". Wir haben so viel geschafft, zum Beispiel den Impfstoff. Ich arbeite selber in der Hausarztpraxis nebenher. Zu sehen, wie es Patienten besser geht und wie sich die Situation ins Positive entwickelt, motiviert mich zu glauben, dass es irgendwann besser werden wird. (Lesen Sie auch: Spotify will Corona-Fehlinformationen künftig kennzeichnen)