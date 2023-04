Senioren daheim – so fördert Kempten die Anpassung von Wohnraum

Ältere sollten sich frühzeitig Gedanken über Barrieren in ihrer Wohnung machen. Die Stadt Kempten berät Senioren kostenlos - auch über finanzielle Hilfen.

05.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Fit bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung leben – davon träumen wohl die meisten Menschen. Doch zu wenige machen sich rechtzeitig Gedanken, ob ihre Wohnung den speziellen Anforderungen des Alters gerecht wird. Cordula Amann vom Amt für Senioren- und Wohnungsfragen in Kempten sieht da ein großes Manko: „Viele haben keine Lust, rechtzeitig aufs Alter zu schauen; dabei kommen die Probleme manchmal schnell.“ Eine Folge: Laut Amann hat nur ein Viertel der Menschen mit Einschränkungen einen barrierefreien Wohnraum. (Lesen Sie hier: Senioren am Steuer: „Wie lange noch müssen Unschuldige sterben?“)

