Bauantrag: Aldi stellt sich in Dietmannsried neu auf

Einen Innenumgestaltung will Aldi in der Dietmannsrieder Filiale noch dieses Jahr durchführen. Doch auch Abriss und Neubau stehen im Raum - samt Café.

20.06.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Der Aldi-Süd-Konzern will seine Filiale im Dietmannsrieder Gewerbegebiet modernisieren: noch in diesem Jahr mit einem internen Umbau; für einen künftigen Ersatzbau plus alleinstehende Bäckerei mit Café hat der Konzern schon jetzt einen Bauantrag gestellt.

