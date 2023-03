Sanierung des Sparkassenquartiers in Kempten: Droht ein Bus-Chaos?

Während der Bauphase im Sparkassenquartier können die Linien nicht an der ZUM abgewickelt werden. Hat die Umsteigestelle überhaupt noch Zukunft?

Zwölf Stadtbus- und 14 Regionallinien steuern zurzeit die 25 Haltestellen an der ZUM an. Damit sei die Kapazität der Umsteigestelle restlos ausgeschöpft, heißt es schon länger von Busunternehmen und Kemptener Verkehrsbetriebsgesellschaft KVB. Störungen vertrage der eng getaktete Ablauf nicht. Doch die stehen bevor mit der geplanten Sanierung des Sparkassenquartiers. Um während der Bauzeit einen funktionierenden Nahverkehr anzubieten, zerbrechen sich Experten die Köpfe.

Das Sparkassenquartier grenzt direkt an die Königstraße, die eine der Zufahrtsstraßen zur ZUM ist. Für die Baustelleneinrichtung müssen eine Fahrbahn der südlichen Königstraße und eine Fläche direkt auf dem ZUM-Gelände gesperrt werden. Und das nicht etwa für eine kurze Phase: Im zweiten Halbjahr 2024 will die Sparkasse abreißen, was abgerissen werden muss. Die Bauphase schließt sich nach der jetzigen Planung an bis Ende 2026.

Umsteigestelle soll Richtung Rottachstraße verlegt werden

„Unter diesen Umständen ist die ZUM nicht nutzbar“, sagte Mobilitätsmanager Stefan Sommerfeld im Verkehrsausschuss. Eine Verlegung Richtung Rottachstraße sei unausweichlich. Damit stelle sich allerdings die Frage, ob die ZUM je wieder zurückkehren sollte an ihren angestammten Platz. Dort gibt es durch Veranstaltungen wie die Festwoche immer wieder Beeinträchtigungen. Die angestrebten dichteren Takte auf den Buslinien seien auf dem Albert-Wehr-Platz beim ehemaligen Lyzeum kaum umzusetzen.

Die Beratungsfirma VCDB soll nun im Auftrag von Stadt und Sparkasse ein Konzept aufstellen, wie der ÖPNV während der Bauphase betrieben werden kann. Untersucht werde auch, ob die ZUM unabhängig von der Baustelle zukunftsfähig sei. Parallel gelte es herauszufinden, wie gut alternativ ein dezentrales System funktionieren könnte mit einem Nord- und einem Süd-Hub. Hub kommt aus dem Englischen für Verteilerpunkt. Die Studie soll bis Mitte des Jahres vorliegen.

Im Süden ist der Hauptbahnhof ein Anker für einen Knotenpunkt

Für einen Busknoten im Süden komme kaum etwas anderes als der Vorplatz des Hauptbahnhofs infrage. Die Verbindung zum Zugverkehr soll gestärkt werden. Im Norden sind laut Sommerfeld mehrere Flächen im Gespräch: der Parkplatz bei der Feuerwehr, gegenüber die Parkflächen zum Hofgarten, oder auch der Parkplatz Pfeilergraben. Letzterer ist allerdings nicht im Eigentum der Stadt, sondern gehört dem Freistaat.

Im gesamten Projekt sind neben den externen Beratern die KVB, der Arbeitskreis Stadtentwicklung, mehrere Ämter sowie Busunternehmer aus Kempten und dem Oberallgäu eingebunden.

Stadträte plädieren dafür, keine Provisorien aufzubauen

„Die ZUM hat ihre Zukunft am jetzigen Standort hinter sich“, machte sich Josef Mayr (CSU) dafür stark, sich gar nicht erst auf Übergangslösungen zu konzentrieren. Als „wegweisende Untersuchung nach dem Seilbahn-Aus“ sah Julius Bernhard (Future for Kempten) den aktuellen Prozess. Mit Sommerfeld war er einig, dass man nicht riskieren dürfe, dass Passagiere auf Dauer Einbußen bei der Qualität hinnehmen müssen.

Ein gewisser Systemwechsel stehe indes allen Beteiligten bevor, sagte Baureferent Tim Koemstedt. Über eine Hauptachse zwischen Hauptbahnhof und dem Nordender Innenstadt werde genauso nachgedacht wie über die Anbindung der Linien aus den Stadtteilen zu bestimmten Zielen.