Längere Bausaison strapaziert die Nerven in Kempten

An vielen Ecken kommt es weiterhin zu Behinderungen. Die Häufung der Arbeiten so spät im Jahr ist ungewöhnlich. Die Ursache liegt einige Monate zurück.

17.11.2023

Umwege, Staus, Verspätungen – die Baustellensaison 2023 hält für die Autofahrerinnen und Buspassagiere auf den Kemptener Straßen reichlich Prüfungen bereit. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, obwohl der Winter naht. Zahlreiche Leser haben Beschwerden und Fragen an die Redaktion gerichtet. Wann ist’s vorbei mit den zahlreichen Aufgrabungen, Verlegungen von Rohren und Leitungen, dem Bau neuer Verbindungen? Die Verwaltung blickt vorsichtig optimistisch in die kommenden Wochen.

Der Auslöser für die verlängerte Baustellenphase liegt schon zurück in den Sommermonaten. Damals wurde die Großbaustelle am Berliner Platz und an der Kaufbeurer Straße bis zur Bahnbrücke nördlich der Dieselstraße abgewickelt.

„Aufgrund des großen Eingriffs in eine der wichtigsten und meistbefahrenen Strecken Kemptens wurde versucht, alle übrigen Maßnahmen im größeren Umfeld und auf den Umleitungsstrecken zu verschieben“, sagt Michael Kral, stellvertretender Leiter des Amts für Tiefbau und Verkehr.

Vielzahl von Baumaßnahmen wurde in den Herbst geschoben

Das hat Auswirkungen auf weite Teile des Stadtgebiets. Eine Vielzahl an Baumaßnahmen, die sonst im Sommer an der Reihe gewesen wäre, rückte in den Herbst. Im Rahmen des Möglichen versuche der Bereich Verkehrswesen alle anstehenden Maßnahmen noch bis zum Wintereinbruch zu koordinieren. „Dadurch kommt es momentan vermehrt zu Baustellen, die jedoch allesamt dringend durchgeführt werden müssen“, sagt Kral.

Soweit der Verkehr es zulasse, werden Maßnahmen noch umgesetzt. Die Verwaltung bittet um Verständnis. Sowohl die Stadt als auch die Baufirmen seien allesamt an einem möglichst zügigen Ablauf interessiert. Es blieben nur noch wenige Wochen zur Umsetzung der Arbeiten.

In der Mozartstraße wird entgegen der bisherigen Planung weiter gearbeitet. Im Lauf der nächsten Woche soll alles fertig sein.

Der Heussring wird ab Freitagmittag (17. November) zwischen den Kreuzungen mit der Hermann-von-Barth- und der Oberstdorfer Straße gesperrt. Auch dort kam es unerwartet zu Verzögerungen. Ab Montagmorgen können Autos die Verbindung wieder passieren, Die Fahrbahn bleibe aber bis zum Abschluss der Arbeiten an der neuen Geh- und Radwegbrücke verengt.

Stufen in der Fahrbahn, weil Asphaltarbeiten stocken

Asphaltarbeiten im Siedlerweg kamen zuletzt erneut ins Stocken. „Wie soll das klappen mit dem Winterdienst?“, fragt beispielsweise Peter Hörner. Vor seinem Haus ist eine Stufe in der Fahrbahn entstanden, auf einem Teil der Verbindung ragen Kanaldeckel in die Höhe. „Es gab Probleme mit einem Subunternehmer“, sagt Janis Mühlegg vom Kemptener Kommunalunternehmen. Termin für den Asphalt sei der kommende Freitag.

Der Abschluss anderer Maßnahmen sei wegen der unbeständigen Witterung in den vergangenen Tagen noch nicht genau vorherzusagen, heißt es von der Stadt.

