Für den Klimaschutz ist die Gebäudehülle nicht alles

Klimaschutzbeirat akzeptiert Abstriche in den Vorgaben zugunsten bezahlbarer Mieten. Sozialbau liegt bei CO2-Einsparungen im bundesweiten Vergleich mit vorne.

23.01.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Wie schwierig der Spagat zwischen höchsten Anforderungen zum Klimaschutz und der Wirtschaftlichkeit von Projekten sein kann, zeigt sich am Beispiel von Neubauten. Intensiv diskutiert wurde im Klimaschutzbeirat um die künftigen Vorgaben zu energieeffizienten Gebäuden. Ergebnis: Es gibt gewisse Abstriche zugunsten stabiler Mieten.

Die Sozialbau hatte darauf gepocht, Unterschiede zu berücksichtigen zwischen dem klassischen Einfamilienhaus und Geschosswohnungsbauten. Während die Qualität der Gebäudehülle für kleine Einheiten einen höheren Stellenwert habe, könne in Wohnanlagen bei vergleichbaren Kosten mehr für die Umwelt erreicht werden, wenn man bei der Energieversorgung auf erneuerbare Träger setze. Hinter all diesen Überlegungen stehe das Ziel, Wohnen bezahlbar zu halten. (Freie Wähler fordern Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Kempten)

Klimaneutral bauen allein reicht nicht: Der "grüne" Strom bewirkt größere Effekte

„Wir schaffen völlige Klimaneutralität auch nicht über die Gebäudehülle und Passivbauweise“, sagte Martin Langenmaier, stellvertretender Sozialbau-Geschäftsführer. Sinnvoller sei es, Photovoltaik und die Weiterleitung von „grünem“ Strom im eigenen Netz auszubauen.

Die Versorgung von geplanten 500 Neubauwohnungen mit Fernwärme sei dazu ein Schritt. KfW-40 Standards oder noch bessere Werte ließen sich schlicht nicht finanzieren. Schon jetzt rechne man mit den Bauvorhaben sowie energetischen Modernisierungen im Bestand und dem geplanten Fernwärme-Anschluss für 1100 Wohnungen in Thingers mit Kosten in Höhe von 456 Millionen Euro hochgerechnet bis ins Jahr 2045. (Auch interessant: Diese großen Bauprojekte werden 2022 im Allgäu fertig)

Mieter müssten hohe Kosten tragen: fast doppelt so teuer

„Das können wir leisten, ohne dass die Mieten exorbitant steigen müssen“, sagte Langenmaier. In einem Szenario mit höherem Hüllenstandard und Photovoltaikanlagen auf 75 Prozent der Dachflächen ließe sich zwar der CO2-Ausstoß weiter senken. Dann müssten aber 875 Millionen Euro in die Maßnahmen fließen – und die Mehrkosten auf die Mieter umgelegt werden. (Wohnen und Bauen in Füssen: War's das mit dem bezahlbaren Wohnraum?)

Sozialbau bei CO²-Ausstoß mit Spitzenwert in Deutschland - Gute Vergleichswerte auch im Klimabündnis Allgäu

Erneuerbare Energien sind der Schlüssel zum Erfolg Klimaschutz in Kempten

Seit 1990 erfasst die Sozialbau die Kohlendioxid-Emissionen für ihren Gebäudebestand. Mit ihren Werten erreiche sie in der deutschen Wohnungswirtschaft einen Spitzenplatz, bestätigte Klimaschutzmanager Thomas Weiß. Auch den Vergleich mit anderen Unternehmen im Bündnis klimaneutrales Allgäu scheut die Sozialbau nicht: Der jährliche Ausstoß an Kohlendioxid pro Mitarbeiter liege bei 2,3 Tonnen. Der Durchschnittswert aller Mitglieder bei 5,3.

Im Klimaschutzbeirat akzeptierten die Beteiligten einhellig die Forderungen im Klimaplan 2035, die nun mit Sozialbau abgestimmt sind.

