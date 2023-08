Wer bekommt einen Bauplatz in Sulzberg? - Gemeinde ändert ihre Regeln

Die Gemeinde Sulzberg überarbeitet ihr System, nach dem Grundstücke vergeben werden. Das neue Modell wird wohl erstmals für Bauplätze in Moosbach angewandt.

08.08.2023 | Stand: 06:36 Uhr

Das bisherige Sulzberger System zur Bauplatzvergabe in gemeindlichen Baugebieten ist nach aktuellem Stand der Rechtsprechung nicht mehr haltbar. Obwohl „es in der Vergangenheit gut funktioniert hat“, betonte Bürgermeister Gerhard Frey in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf Anraten des Gemeindetages ist deswegen ein Kriterienkatalog erarbeitet worden, nach dem in Zukunft Punkte für Bauwerber auf transparente Weise vergeben werden sollen.

