Der Bund will die Agrarreform so umsetzen, dass Oberallgäuer Landwirte 3,5 Millionen Euro weniger Naturschutz-Zuschüsse bekommen. Der Bauernverband wehrt sich.

10.05.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Investieren Bauern und Bäuerinnen in Bayern in den Naturschutz, bekommen sie vom Freistaat dafür einen finanziellen Ausgleich. So weit, so gut. Landwirte im Oberallgäu, die in der Regel Grünland bewirtschaften, sind hier sehr aktiv: Sie verzichten etwa auf Mineraldünger. Nun aber hat die Bundesregierung im Zuge der Agrarreform der Europäischen Union (EU) Gesetze auf den Weg gebracht, die für Kopfschütteln sorgen.