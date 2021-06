Obwohl in Kempten die Gewerbegebiete voll sind, sieht man einige große Baustellen in der Stadt. Von der Autowaschanlage zum Museumsdepot - ein Überblick.

18.06.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Krise? Welche Krise? Wer sich in Kempten umschaut, stößt an allen Ecken auf optimistische Entwicklungen. Handel, Dienstleister, Produktion und nicht zuletzt die öffentliche Hand investieren Millionen in Zukunftsprojekte. Kritisch ist längst nicht mehr die Nachfrage von Unternehmen, sondern die Verfügbarkeit von Flächen.