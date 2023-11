Vermarktung von 58 Wohnungen in Kempten startet: Was 115 Quadratmeter kosten

Auf dem alten Maria-Ward-Gelände in Kempten-Lenzfried soll eine Wohnanlage entstehen. Jetzt startet die Vermarktung. Was die Wohnungen kosten sollen.

17.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Seit über einem Jahr besteht Baurecht; nächstes Jahr könnten Bauarbeiter am Gerhardinger Weg in Kempten-Lenzfried tatsächlich loslegen. 58 Wohnungen sollen dort in einer Wohnanlage entstehen, die jetzt unter dem Namen "Bellevue" in der Vermarktung ist. Hinter dem Projekt auf dem alten Areal der Maria-Ward-Schule steht die "Brefa Bauunternehmung GmbH" aus Woringen.

