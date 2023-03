Kemptener kritisieren verstümmelte Bäume und einen Kahlschlag - Das sind die Folgen

Mehrfach haben aktuell Menschen gegen Kemptens Baumschutz-Verordnung verstoßen. Das Umweltamt der Stadt will die Vorfälle ahnden: Bis zu 3000 Euro Bußgeld?

05.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Das Unverständnis bei einigen Kemptenerinnen und Kemptenern ist groß: Trotz Baumschutz-Verordnung kam es an mehreren Bereichen zu Fällungen und Verstümmelung von Bäumen in einer Art, die die Stadtverwaltung zum Teil ahnden will. (Lesen Sie hier: Besserer Schutz für Bäume in Kempten: das Fazit nach einem Jahr)

Zahlreiche E-Mails und Anrufe wegen eines „übel zugerichteten Baums“ in der Beethovenstraße

Auf eine wunderschöne alte Linde in der Beethovenstraße, die radikal gekappt worden sei, verweist Gesine Weiß vom Freundeskreis lebenswertes Kempten. Sie habe von zahlreichen entsetzen Menschen E-Mails und Anrufe wegen des „übel zugerichteten Baums“ bekommen. Weiß: „Solche Schnittmaßnahmen schauen nicht nur schaurig aus, sondern schädigen die Bäume auch massiv.“ (Lesen Sie auch: Waldbesitzer fürchtet ohne Rotwild-Abschuss "große Gefahr für die Wälder“)

Auch in der Rheinlandstraße sei vor Kurzem eine große, eigentlich gesunde Birke gefällt worden. Die Birke sei wohl an einer privaten Baustelle stark beschädigt worden und war dann nicht mehr „standfest“, vermutet Weiß. Die Kemptenerin spricht von harten Zeiten für Bäume und bedauert: „Leider scheint unsere Baumschutz-Verordnung überhaupt nichts zu bringen.“ (Eine spannende Frage: Wie nachhaltig sind Baumfällarbeiten mit dem Helikopter in Kempten?)

Bürgerin kritisiert Umweltfrevel in Kempten: „Kahlschlag auf dem ganzen Gelände“

Von einem „Umweltfrevel“ im Bereich Unterm Bucharts spricht derweil Hanna Laser aus Kempten. Dort seien nicht allein rigoros Sträucher abgeholzt worden, sondern auch viele alte Bäume – keine Eschen – mit weit mehr als 80 Zentimetern Stammumfang. „Kahlschlag auf dem ganzen Gelände“, klagt Laser. Nun gebe es einen hässlichen Blick auf Container, die bisher „gnädig grün“ verdeckt gewesen seien. Zugleich fehle ein Unterschlupf für Insekten, Vögel und Rehe, die man dort bisher hätte beobachten können. Sie hofft, dass die Stadt eine angemessene Strafe verhängt.

Bei der Stadtverwaltung kennt man diese und andere Fälle. Zuletzt verhängte die Stadt für Verstöße gegen die Verordnung Bußgelder von 250 bis 3000 Euro. Die Baum-Verstümmelung in der Beethovenstraße sei bereits gemeldet und begutachtet worden, sagt Judit Fiedler, Vize-Chefin des Amts für Umwelt- und Naturschutz. Der ungenehmigte Eingriff sei eine Ordnungswidrigkeit; die Stadt leite ein Verfahren ein. Fiedler bedauert, dass der Baum so verstümmelt worden sei. Die Linde werde wohl wieder austreiben – „sie wird aber kein schöner Baum mehr“.

Oberhalb der Iller wurden ungenehmigt vier Ahornbäume verstümmelt

Einen ähnlichen Fall gibt es laut Fiedler aktuell Oberhalb der Iller, wo ungenehmigt vier Ahornbäume verstümmelt worden seien. Auch dort leitet die Stadt ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein.

Intensivere Prüfung erforderten Fällungen Unterm Bucharts. Dort war laut Fiedler erst zu klären, ob die Fläche zum Innenbereich zählt, in dem die Baumschutz-Verordnung gilt. Das sei der Fall, heißt es jetzt. Auf dem Areal wurden folglich mindestens fünf geschützte Bäume gefällt. Die Stadt verfolgt das als Ordnungswidrigkeit.

Eine andere Frage, die Bürger beschäftigt: Wie schnell müssen angeordnete Ersatzpflanzungen erfolgen? Beispiel ist ein Gelände an der Ecke Adenauerring/Rottachstraße, wo im November drei Ahorne gefällt wurden. Als gleichwertigen Ersatz müssten die Zuständigen fünf heimische Laubbäumen oder alternativ drei Laubbäume und eine Strauchhecke pflanzen. Fiedler: „Die Fertigstellung der Pflanzung muss spätestens in der auf die Fällung folgenden Pflanzperiode erfolgen.“