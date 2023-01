Baumschutzverordnung in Kempten: Regeln, Strafen und ein Fazit nach einem Jahr

Trotz Baumschutzverordnung erlaubt Kempten, 63 Bäume zu fällen. Bis zu 3000 Euro Bußgeld für illegale Fällungen verhängt. Jährliches Fällverbot ab 1. März.

27.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bäume sind nicht nur als CO2-Speicher fürs Weltklima gut, sondern auch vor Ort für die Luftqualität und als Schattenspender gegen Hitze. Vor dem Hintergrund erließ Kempten zum 1. Dezember 2021 eine Baumschutzverordnung, was vorab für hitzige Diskussionen im Stadtrat gesorgt hatte. Ein Jahr später zeigt sich, dass vieles nicht so heiß gegessen wird, wie es in der Politik gekocht wird. Denn die Erfahrungen der Verwaltung sind nicht schlecht. Es gebe zwar mehr Arbeit, wie Volker Reichle, Leiter des Umweltamts, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. „Aber wir stemmen das noch so.“ (Lesen Sie auch: Das bringen Pfandringe: Kempten zieht positive Bilanz)

