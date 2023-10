Neue Straßen, neue Brücken - diese Bauprojekte plant Kempten

Kempten will 14,5 Millionen Euro in Straßen, Brücken und Sportanlagen investieren. Ist eine Behelfsbrücke über die Iller eine Lösung am Tor zur Altstadt?

26.10.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Schlummert da das nächste Millionengrab für Kempten? 50 Jahre alt ist laut Tiefbauchef Markus Wiedemann die alte Spannbeton-Brücke des Schumacherrings, die fast 60 Meter lang die Füssener Straße überspannt. „Die Brücke ist in die Jahre gekommen.“ Wie schwer die Schäden sind, müssen Untersuchungen zeigen. 20.000 Euro sollen im Haushalt nächstens Jahres eingeplant werden. Wiedemann will mit Betonsanierungen, also Bauunterhalt, noch einige Jahre bis zu einem Neubau überbrücken.

